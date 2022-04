Sizilianische Impressionen in der Sommer-Galerie in Altmersleben

Altmersleben/Engersen - Touristen, die mit nackten Füßen am Strand entlanglaufen, ein alter Mann, der mit flinken Fingern ein Fischernetz zusammengeknüpft – diese und weitere Impressionen einer Sizilien-Reise sahen sich vor Kurzem die Mitglieder der Engersener Ortsgruppe der Volkssolidarität in der Galerie Sabach in Altmersleben an. Festgehalten mit der Kamera haben diese Bilder Sabine Otte und Joachim Springer, die gemeinsam die Ausstellungsräume betreiben. In der Sommerhaus-Galerie und in einem ehemaligen Stallgebäude sind diese Bilder derzeit zu sehen.