Smiley-Tafeln oder doch ein Blitzer in Estedt?

Die Gardelegener CDU-Stadtratsfraktion will für mehr Sicherheit im Bereich des neuen Kinderbetreuungszentrums mit Krippe, Kindergarten und Hort in Estedt sorgen.

Gardelegen - Seit Jahrzehnten ist die enorme Verkehrsbelastung der Ortschaften, die direkt an der B 71 liegen, ein Thema. Auch in Estedt. Dort hofft man auf den Bau einer Umgehungsstraße, die auch in Planung ist. Eine Umsetzung indes ist noch nicht in Sicht.