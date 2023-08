Solarstrom aus Badel in Güssefeld einspeisen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Badel - Die Kronos Solar Projects GmbH mit Sitz in Leipzig plant südlich von Badel in Nähe der Straße in Richtung Zethlingen eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten. Noch bevor Bauanträge dazu gestellt werden, stellte Maximilian Beiersdorfer, im Unternehmen zuständig für Projektentwicklung, das Vorhaben dem Badeler Ortschaftsrat vor. Entstehen soll eine Anlage zur Gewinnung erneuerbarer Energien auf einer Fläche von 14,2 Hektar außerhalb privilegierter Flächen für die Landwirtschaft, wie Beiersdorfer betonte.