Gardelegen - Der Angeklagte sei, wie Richter Axel Bormann die späteren Ausführungen eines damaligen Disziplinarvorgesetzten zusammenfasste, ein „Vorzeigesoldat“. Mit 18 Jahren der Bundeswehr für 20 Jahre beigetreten, die im Oktober nächsten Jahres enden. Ein Leistungsträger, auch in sportlicher Hinsicht. Er war zweimal in Afghanistan im Einsatz, hat sich bis zum Jahr 2020 nie etwas zuschulden kommen lassen. Doch dann ließ er sich nicht impfen.

Der Oberstabsgefreite K. (38) musste sich gestern im Amtsgericht Gardelegen wegen „Gehorsamsverweigerung“ in zwei Fällen verantworten, nachdem er gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte. Die erste Verhandlung hatte Axel Bormann von Amts wegen aufgehoben, da er noch den Vorgesetzten sowie das medizinische Personal als Zeugen vernehmen wollte.

An der Anklage änderte sich nichts. K., der damals im Gefechtsübungszentrum des Heeres bei Letzlingen stationiert war, hatte am 13. Dezember 2021 und am 17. März 2022 die Befolgung von Befehlen seines Disziplinarvorgesetzten verweigert. Dieser hat die Aufgabe, wie der Major im Zeugenstand erläuterte, das umzusetzen, was die Bundeswehr vorschreibt. Und dazu gehörte auch das Impfen.

Befehl als rechtmäßig angesehen

K. habe seinem Disziplinarvorgesetzten nach der Weigerung am 6. Dezember 2021, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, beim Gespräch am 13. Dezember mitgeteilt, dass er sich nicht gegen Corona immunisieren lassen werde. Einen Befehl dazu, das ergab die Verhandlung am Montag, 28. August, gab es vom Major damals nicht. Er habe, wie er sagte, K. Bedenkzeit geben wollen, da eine Gehorsamsverweigerung dienstliche und zivilrechtliche Konsequenzen habe. Er habe gezögert, so der Major, „weil er ein guter und vorbildlicher Soldat ist, es war schade zu sehen, wie er seine Karriere wegwirft“.

Am 17. März 2022 sah das allerdings anders aus. Nachdem der Angeklagte dem Major mitgeteilt habe, dass er sich auch einer Auffrischungsimpfung, zum Beispiel gegen Polio, Diphtherie und Tetanus, nicht unterziehen werde, habe dieser ihm zweimal unter Zeugen einen Befehl dazu gegeben. Daraufhin habe der Angeklagte den Befehl mit den Worten verweigert: „Herr Major, ich lasse mich nicht impfen. Hiermit verweigere ich diese Impfung sowie alle folgenden.“

Als Gründe gab der Angeklagte, der auch gestern voll umfänglich geständig war, an, dass er vom Körper her gespürt habe, dass ihm die Impfungen im Vorfeld nicht gut getan, er sie nicht vertragen habe und sie auch zu weiterführenden Problemen geführt hätten. Zusammenfassend erklärte er: „Weil ich Angst vor körperlicher Schädigung habe. Mein Körper ist mein Werkzeug, wenn der nicht intakt ist, kann ich vieles nicht mehr umsetzen im Leben. Das wollte ich nicht.“ Mit allen Konsequenzen.

Die anderen am Montag gehörten Zeugen vom damaligen medizinischen Personal konnten zur Befehlsverweigerung nichts sagen, sondern nur von der Impfweigerung allgemein, die der Angeklagte ja auch zugegeben hatte, berichten. Für seinen Rechtsanwalt stand zudem die Frage im Raum, ob der Befehl rechtmäßig war.

KörperlicheUnversehrtheit

Das sahen Staatsanwaltschaft und auch Richter als gegeben an. Aus diesem Grund forderte der Staatsanwalt die Verurteilung zu einer Geldstrafe, zu der K. am Ende vom Gericht für die Befehlsverweigerung am 17. März 2022 in Höhe von insgesamt 3000 Euro auch verurteilt wurde. Bezüglich der Anklage für den 13. Dezember 2020 wurde K. freigesprochen.

In der Urteilsbegründung machte Richter Bormann deutlich, dass ihm die Einordnung nicht leicht gefallen sei und es ihm schon „sehr leid“ tue. Denn er habe nur Positives über den Soldaten gelesen und gehört. Dennoch habe er nach dem Soldatengesetz die Pflicht, Gehorsam zu leisten und Befehlen nachzukommen, was K. verweigert habe. Auch der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sei im Soldatengesetz verankert, wenn sie der Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten oder der Feststellung von Dienst- oder Verwendungsfähigkeit diene (Paragraf 17a).

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann dagegen binnen einer Woche Berufung oder Revision beantragen. Dazu äußerte er sich am Montag nicht.