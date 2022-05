Soldaten unterstützen Spendensammlung im Gardelegener Ortsteil Letzlingen und Gedenken am Volkstrauertag

Die Deutsche Kriegsgräberfürsorge bekommt in den Anrainergemeinden des Truppenübungsplatzes Altmark in Letzlingen zum Volkstrauertag traditionell Hilfe von Soldaten.

Letzlingen (ca) - Auf dem Letzlinger Friedhof steht ein besonderer Gedenkstein für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Der wurde am 14. November 1999 eingeweiht. Woher der Stein stammt, hat eine besondere Bedeutung.

Für die Spendensammlung der Deutschen Kriegsgräberfürsorge zum Volkstrauertag stehen für den Bereich Letzlingen die Sammeltermine fest, teilte Ortsbürgermeisterin Regina Lessing mit. Die Sammlung wird unterstützt von Soldaten der II. Kompanie des Gefechtsübungszentrums Heer. In Letzlingen gehen die Soldaten am kommenden Dienstag, 9. November auf Tour. Am Mittwoch, 10. November, folgen Wannefeld und Roxförde, und am Donnerstag, 11. November, wird in Theerhütte – jeweils ab 9 Uhr – gesammelt. Am Sonntag, 14. November, findet dann anlässlich des Volkstrauertages eine Gedenkveranstaltung in Letzlingen statt. Beginn ist um 11.30 Uhr am Gedenkstein für die Gefallenen am Ortseingang des Letzlinger Friedhofes. Lessing wird dort die Gedenkrede halten, Worte der Totenehrung spricht der Letzlinger Pfarrer Gerd Hinke. Danach geht es zum Gedenkstein für die Opfer des Todesmarsches vom 12. April 1945. Auch dort wird ein Blumengebinde niedergelegt.

Musikalische Umrahmung

Musikalisch umrahmt wird das Gedenken vom Männergesangverein 1876 Letzlingen. Zu den Gästen gehört der Chef des zweiten Kompanie-Ausbildungsverbandes des Gefechtsübungszentrums, Major Daniel Burghardt. Spenden werden auch am Volkstrauertag zugunsten der Deutschen Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Ingrid Paul aus Letzlingen wird am Eingang des Friedhofes für die Sammelbüchse zuständig sein. Mit dem Spendengeld wird unter anderem der Erhalt der 2,5 Millionen Soldatengräber auf den Begräbnisstätten im In- und Ausland finanziert .

Der Gedenkstein mit einer Bronzeplatte auf dem Letzlinger Friedhof wurde am 14. November 1999 eingeweiht. Er steht für jene 100 Letzlinger, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten. Der Stein stamme mit Bedacht aus dem Boden der Letzlinger Heide, sagte Lessing bei der Einweihung damals vor 22 Jahren. Damit wolle man denen, die bisher keine letzte Ruhestätte erhalten konnten, bedeuten, dass sie hier zu Hause sind. Um den Gedenkstein anfertigen zu können, hatten Gemeinde, Gemeindekirchenrat, Förderverein Schlosskirche, Bundeswehr und Heimatverein eng zusammen gearbeitet. Margot Lippold aus Letzlingen hatte seinerzeit die Namen der Gefallenen und Vermissten ermittelt.