Rund 400 Gäste vergnügten sich beim großen Sommerfest der Lebenshilfe in Gardelegen.

Gardelegen l Das Sommerfest fand zum ersten Mal an einem neuen Standort statt, nämlich auf dem Werkstattgelände An den Burgstücken 5, wo die an diesem Nachmittag die Arbeit ruhte.In den Vorjahren wurde auf dem Betriebsgelände an der Breiten Gehre gefeiert, wo ein großes Festzelt aufgebaut wurde. Doch der unebene Boden war manchmal schon eine Herausforderung für all jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Auf dem Werkstattgelände, wo auch immer der traditionelle Adventsbasar stattfindet, gab es dagegen die besten Bedingungen für ein gelungenes Fest, unter anderem ordentliche und rollstuhlgerechte Sanitäranlagen. Zudem konnte der Küchentrakt genutzt werden. Für Herzhaftes vom Grill und kühle Getränke, die bei den heißen Temperaturen reißenden Absatz fanden, sorgte

Rund 400 Gäste waren der Einladung zum 28. Sommerfest, das bereits am frühen Nachmittag eröffnet wurde, gefolgt. Die Betreuten aller Förder- und Tagesgruppen, die Bewohner der Außenwohngruppen, die Mitarbeiter in den Lebenshilfe-Werkstätten sowie die Mädchen und Jungen der Lebenshilfe-Kitas ließen es sich nicht nehmen, einen schönen Tag mit Spiel und Spaß sowie einer beeindruckenden Tiershow gemeinsam zu erleben.

Beste Bedingungen am Werkstatt-Standort

Ein Fahrdienst war organisiert worden, damit jeder teilnehmen konnte. Und natürlich wurde viel getanzt. Für die richtige Musik war wieder DJ Pioneer, alias Sabrina Wolter, zuständig.

Auch für die Lebenshilfe-Mitarbeiter ist das Sommerfest immer etwas Besonderes. Denn sie können sich in entspannter Runde kennenlernen, ins Gespräch kommen, Erfahrungen und Ideen austauschen.