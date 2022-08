Sonnenblumen in der Altmark: Lohnt der Anbau?

Die letzten Strahlen der Abendsonne leuchten über einem Feld mit blühenden Sonnenblumen. So gut wie im Bild sehen viele Pflanzen in der Altmark aber nicht aus.

Gardelegen - Sie stechen dieser Tage auf mehreren Feldern in der Einheitsgemeinde Gardelegen ins Auge und sorgen bei Vorbeifahrenden für gute Laune: die Sonnenblumen. Ob sie auch bei den Bauern, die sie anbauen, die Stimmung heben werden, das stellt sich erst im September heraus – dann ist Erntezeit. Ein Landwirt, der in diesem Jahr auf die Ölfrucht setzt, ist Uwe Jacobs. Auf etwa 25 Hektar baut er konventionell Sonnenblumen an.