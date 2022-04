Spargelsaison in Kalbe: Weniger Erntehelfer wegen Ukraine-Krieg?

Hat der Krieg in der Ukraine Einfluss auf die Spargelsaison in der Region? Landwirte in Sachsen-Anhalt fürchten um ihre Erntehelfer, die oftmals aus polnischen und rumänischen Grenzgebieten zur Ukraine stammen. Teilen auch die Spargelbauern aus Kalbe diese Sorge?

Bühne/Badel - Nachdem 2020 die Spargelbauern der Region zu Beginn der Erntesaison Ungewissheit darüber hatten, ob mit Ausbruch der Corona-Pandemie Erntehelfer aus Polen und Rumänien überhaupt einreisen durften, scheint nun ein neues Problem aufzutauchen. Wegen des Krieges in der Ukraine könnten Erntehelfer aus den Grenzländern als Reservisten zur Grenzsicherung eingezogen werden oder sie engagieren sich verstärkt in der Flüchtlingshilfe in ihrem Land, statt in Deutschland das schmackhafte Gemüse zu ernten. Wie sieht es bei den Spargelbauern rund um Kalbe aus?