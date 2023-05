Eine 21.000-Euro-Investition ist in Altmersleben aufgebaut worden. aufgebau. Der Spielplatz verfügt nun über mehrere neue Spielgeräte. Und ein Fest ist auch geplant.

Spaß für Kinder in Altmersleben: Neue Geräte für Spielplatz

Der Spielplatz in Altmersleben wird mit neuen Spielgeräten bestückt. Gestern wurde der Fallschutz, eine 28 Zentimeter dicke Sandschicht, verfüllt.

Altmersleben - Neue Spielgeräte im Wert von zirka 21.000 Euro stehen nun auf dem Spielplatz in Altmersleben. In den zurückliegenden Tagen sind diese von einer ortsansässigen Baufirma aufgestellt worden. Am Freitag ist der Fallschutz aufgebracht worden. Dazu sind 28 Zentimeter Sand rund um die Spielgeräte aufgefüllt worden. „Das ist die Vorgabe“ , berichtet Ortsbürgermeister Bernd Pawelski.