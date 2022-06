Speeddating im Gardelegener LIW-Saal: Von Fachkräften für Fachkräfte und Ehrenamtliche

Gardelegen (ew) - Es ist ein Angebot von Fachkräften für Fachkräfte und Ehrenamtliche. Eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Institutionen, zu der die Netzwerkstelle Schulerfolg im Altmarkkreis Salzwedel, die Suchtberatung- und Prävenition sowie die Flexiblen Hilfen der Arbeiterwohlfahrt, die Frühförder- und Beratungsstelle des Diakonischen Werkes, die Partnerschaft für Demokratie und die Kita-Fachberatung der Hansestadt Gardelegen gehören, laden Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter und Menschen, die ehrenamtlich mit Familien zusammenarbeiten, zum Beispiel in Vereinen, zum Speeddating in den LIW-Saal des Jugendförderungszentrums (JFZ) ein. Dieses befindet sich am Tannenweg 17 in Gardelegen. Das Treffen findet am Freitag, 24. September, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20 Uhr statt.