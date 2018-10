Ende November startet ein Hilfstransport nach Rumänien starten. Die Spenden dafür nahmen gestern Helfer in Gardelegen an

Gardelegen l Karin Schwarzlose gibt jedes Jahr eine Spende für die Rumänienhilfe Zvoristea in Gardelegen ab. Wenn sie Textilien aus ihrem Kleiderschrank aussortiert, legt sie diese gleich für die nächste Spendenaktion der Rumänienhilfe beiseite. „Es ist gut, wenn man Hilfe leistet. Wir wissen auch, dass unsere Spenden da ankommen, wo sie gebraucht werden. Es ist schön, dass so etwas organisiert wird“, freute sich die Gardelegerin. Gestern brachte sie zahlreiche Kleiderspenden, darunter einen warmen Wintermantel, und Spielzeug in das evangelische Gemeindezentrum. Dort nahm Hans-Otto Bohlecke und seine Helfer die Spenden für die nächste Rumänientour entgegen.

Keine warmen Wintersachen, sondern ein Lebensmittelpaket übergab gestern Karin Klimas. „Ich spende jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst“, berichtete sie.

Schule sammelt Stifte

Kleiderspenden überbrachte auch Familie Bernstein. „Ich finde das richtig gut. In unserer Schule in Berlin sammeln wir Stifte für Kinder in Rumänien“, erzählte Yara Bernstein (10), die derzeit gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lilly ihre Herbstferien bei den Großeltern in Gardelegen verbringt. Ihr Opa Klaus Bernstein hatte zahlreiche Kleidungsstücke im Gepäck. „Wir machen jedes Jahr mit. Ich bin sogar dabei, wenn die Sachen auf den Lkw verladen werden“, sagte er. Der Gardeleger wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein.

Die Lebensmittel und warme Winterbekleidung werden für die Menschen in Zvoristea Weihnachtsgeschenke sein. „Auch Lebensmittel sind wichtig, denn die Infrastruktur in der Region Zvoristea ist nicht ausreichend ausgebaut“, erklärte Edith Bartel, die 1990 diese Hilfsaktion mit ins Leben gerufen hatte. Für Einkaufsmöglichkeiten seien weite Wege zurückzulegen. Um Selbstversorger zu unterstützen, gaben Spender diesmal auch Gartengeräte wie Harken, Spaten oder Hacken ab. Einige ließen auch Geld zum Betanken der Hilfstransporter da.

Viele spenden jedes Jahr

Dem Spendenaufruf folgten gestern zahlreiche Interessenten aus der Region. „Viele waren dabei, die kommen jedes Jahr und bringen etwas mit. Diesmal waren aber auch neue Gesichter dabei. Und sogar Leute aus Haldensleben sind gekommen“, berichtete Birgit Bohlecke im Volksstimme-Gespräch.

Über die großzügige Spendenbereitschaft freute sich auch Edith Bartel, die im September selbst einen Hilfstransport nach Rumänien begleitet hatte. Die Leitung der Rumänienhilfe Gardelegen hat sie bereits an Hans-Otto Bohlecke übergeben. Beim Tag der Spendenübergaben ließ sie es sich aber nicht nehmen, mit anzupacken.

Aufbewahrt werden die zahlreichen Spenden in einem Lager in Kloster Neuendorf. Dorthin wird am 27. November ein großer Lkw aus Rumänien kommen und die Hilfsgüter abholen. Neben Hans-Dieter Bohlecke wird dann auch Klaus Bernstein mit anpacken.