Unbekannte haben ausrangierte Möbel illegal hinter den Containern am Gardelegener Tor in kalbe entsorgt. Wer holt diese von dort weg?

Kalbe - Der Containerplatz am Gardelegener Tor in Kalbe hat in den vergangenen Jahren sehr oft für viel Extraarbeit bei den Entsorgungsfirmen sowie bei den Betreibern der dort stehenden Kleiderspendenbox gesorgt. In den zurückliegenden Monaten fiel rund um das Terrain zwar kein illegal entsorgter Müll auf, doch nun hat ein Unbekannter dort seine Möbel ausrangiert.