Der Spielplatz in Zethlingen, ohnehin ein Vorzeigeobjekt, ist um eine weitere Attraktion reicher, dem Engagement der örtlichen Volleyballer sei Dank.

Zethlingen - „Wir spielen da ja auch und haben überlegt: Was können wir zurückgeben? Da wurde dieser Elternwunsch an uns herangetragen“, berichtet Tino Kamith, der am Sonnabend stellvertretend für alle Zethlinger Volleyballer die Übergabe einer neuen Attraktion auf dem Spielplatz moderiert.