In der Nähe von Peckfitz ist ein Auto abgefackelt worden - höchstwahrscheinlich, um Spuren zu vernichten.

Peckfitz l An der Landesstraße 26 in der Nähe des Abzweiges nach Peckfitz ist ein ausgebrannter Pkw entdeckt worden. Das Fahrzeug, bei dem es sich nach Polizeiangaben um einen VW Touareg handelt, ist von dem oder den Tätern an einem Feldwegrand entzündet worden. Die Flammen haben auch eine angrenzende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen.

Entdeckt wurde das Fahrzeug am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr und nachfolgend auch vor Ort kriminaltechnisch untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass der VW Touareg einer „überörtlichen Diebstahlshandlung zuzuordnen“ ist, wie die Polizei informierte. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Immer wieder entledigen sich Kriminelle ihrer Tatfahrzeuge, indem sie sie anzünden und so Spuren verwischen.