Innen hui, außen pfui? In die Hülle der Grundschule Brunau soll Geld investiert werden. Was genau die Stadt Kalbe vorhat und wo es aktuell noch Klärungsbedarf gibt.

Stadt Kalbe investiert weiter in die kleine Grundschule Brunau

Die Fassade der Grundschule hat Risse, das Dach besteht aus Asbest. Links der Mensa-Neubau.

Brunau - Drei Jahre ist es her, dass in die Modernisierung der Brunauer Wilhelm-Busch-Grundschule und den angrenzenden Hort rund 1,6 Millionen Euro gesteckt worden sind. Doch der Investitionsbedarf ist noch längst nicht gedeckt. Und dem will die Stadt Kalbe jetzt Rechnung tragen.