Im Kalbenser Rathaus soll ein Hauptamtsleiter beschäftigt werden. Bisher leitete Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth diesen Fachbereich. Voraussichtlich im September steht die Bürgermeisterwahl an. Besteht zwischen der Wahl und dieser Personalie ein Zusammenhang?

Stadt Kalbe will Hauptamtsleiter einstellen

Im Rathaus in Kalbe soll die Stelle des Hauptamtsleiters besetzt werden. Bislang füllt Bürgermeister Karsten Ruth diese aus. Das soll sich nun ändern.

Kalbe - Die Einheitsgemeinde Kalbe sucht zum 1. Mai beziehungsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Hauptamtsleiter. Dieser trägt Verantwortung für den gesamten Verwaltungsablauf in den Sachgebieten öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt, Standesamt, Brandschutz, Personalamt, Kindertagesstätten und Grundschulen, Tourismus, Baumpflege und Elektronische Datenverarbeitung (EDV). Bislang sicherte Karsten Ruth, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe, diese Tätigkeitsbereiche in der Leitungsfunktion ab. Wieso ist es nun notwendig, diesen Posten neu zu besetzen? Gibt es einen Zusammenhang zur bevorstehenden Bürgermeisterwahl in diesem Jahr?