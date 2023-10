Bildinformation: Stipendiatin Sophie Zedler studiert Zahnmedizin in Bonn. Sie wird nach Ende ihres Studiums in ihre Heimat zurückkehren.

Gardelegen (vs) - Seit 2022 können sich Studierende der Zahnmedizin jeder beliebigen deutschen Universität auf das mit 500 Euro monatlich ausgeschriebene Stipendium der Hansestadt Gardelegen „Gardelegen mit Biss“ bewerben.

Die monatliche Förderung erfolgt pauschal und ist nicht zweckgebunden. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, nach dem Studium mit eigener Praxis oder als angestellter Zahnarzt in Gardelegen tätig zu werden – mindestens entsprechend der Länge des Förderzeitraumes.

Sophie Zedler aus Wernitz ist seit vergangenem Jahr Stipendiatin. Sie studiert Zahnmedizin in Bonn: „Ich kann mich dank des Stipendiums voll auf mein Studium konzentrieren. Das macht vieles einfacher.“ Im kommenden Jahr steht für die junge Frau das Physikum an. Danach geht es während des Studiums für Praktika in Praxen und Labore. „Dafür kann ich dann sehr gut die Stipendiums-Angebote nutzen“, so die Studentin.

Die Hansestadt Gardelegen finanziert das monatliche Stipendium bis zum Physikum, die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KZV LSA) übernimmt die folgenden praxisbezogenen Semester. Die KZV ist für die Auswahl der Stipendiaten zuständig und betreut diese bis zum Ende ihres Studiums. Außerdem unterstützt die Dentallabor Zahl GmbH aus Gardelegen die Stipendiaten, in dem sie die praktischen zahntechnischen Arbeiten ihres Studiums dort anfertigen können.

Bewerbungen für „Gardelegen mit Biss“ sind mit Abiturzeugnis, Nachweis über die Zulassung zum Zahnmedizinstudium an einer Universität in der Bundesrepublik Deutschland, Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 31. Oktober 2023 postalisch möglich an Hansestadt Gardelegen, Bürgermeisterin, Rudolf-Breitscheid-Straße 3, 39638 Gardelegen. Eine Bewerbung ist außerdem auch per Mail im PDF-Format an info@gardelegen.de möglich.

Hintergrund der Aktion ist, dass sich die Zahl der Zahnärzte in Sachsen-Anhalt in weniger als zehn Jahren halbiert haben wird.