Gardelegen. - An einem Wohnhaus an der Salzwedeler Torstraße in Gardelegen soll die Fassade saniert werden. Die Hansestadt Gardelegen gibt dafür einen Förderzuschuss von 16.000 Euro. Am Ende stimmten die Stadträte dafür. Gustav Wienecke war mit der Vorlage allerdings nicht ganz einverstanden, denn für „privat“ hielt er den Empfänger nicht. Das Geld geht in diesem Falle nämlich an die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen (Wobau), auch wenn das in der Beschlussvorlage, über die die Stadträte abzustimmen hatten, nirgends erwähnt ist. Und die Wobau ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt selbst.