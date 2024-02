Das Rathaus in Kalbe.

Kalbe - Personalmangel? Der macht mittlerweile auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht mehr Halt. Im Kalbenser Rathaus ist das Thema ebenfalls präsent. Dort wird dringend nach neuen Mitarbeitern gesucht.

Auf der Homepage der Stadt finden sich aktuell zwei Stellenangebote, darunter nicht nur die lange erwartete Ausschreibung für den Bereich Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch eine neue Ausschreibung für das Standesamt. Dabei hatte es dort erst zu Beginn des Jahres eine Neubesetzung gegeben. Denn die bisherige Standesbeamtin hat das Haus auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre Nachfolgerin wird gerade in die neuen Aufgaben eingearbeitet. Sie steht aus familiären Gründen aber demnächst für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung, so dass in der Stadtverwaltung nun schnell reagiert werden musste. Die Neubesetzung des Standesamtes ist unbefristet ausgeschrieben.

Befristete Stellen sind unattraktiv. Bürgermeister Andreas Pietsch

„Befristete Stellen sind unattraktiv und lassen sich nur noch schwer besetzen“, weiß Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Pietsch. Außerdem wird es für die neue Kraft auch dann Beschäftigung geben, wenn die eigentliche Standesbeamtin an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt ist. Denn in nächster Zeit werden im Rathaus altersbedingt weitere der derzeit 22 Stellen frei, darunter auch jene im Einwohnermeldeamt. Und genau hier gibt es dann ein weiteres Einsatzgebiet für die neu einzustellende Person.

Unbefristet ausgeschrieben ist auch die Stelle für den Bereich Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem ist sie nicht mehr stundenreduziert. Das war vor einiger Zeit noch anders. Die bisherige Leiterin der Tourist-Info, die das Rathaus im August 2023 auf eigenen Wunsch verlassen hatte, war nur für 30 Wochenarbeitsstunden angestellt. 20 Stunden davon entfielen auf den Bereich Tourismus, 10 Stunden auf den Bereich Fördermittelakquise. „Künftig wird diese Stelle vom Bereich Wirtschaftsförderung abgekoppelt sein.“ Denn der falle in das Aufgabengebiet des Bürgermeisters und der Amtsleiter, wie Andreas Pietsch und seine Stellvertreterin Manuela Dietrich-Beckers informierten.

Die neue Arbeitskraft soll sich stattdessen neben dem Tourismus auch dem Internetauftritt der Stadt und dazugehörend den sozialen Medien widmen. Zudem sollen über diese Stelle Zuarbeiten an die Presse erfolgen.

Die Neubesetzung der Tourist-Information steht für den neuen Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe ganz oben auf der Agenda. Bereits vor seinem Amtsantritt hatte sich Andreas Pietsch dazu mit seinem Vorgänger Karsten Ruth verständigt. Immerhin ist Kalbe ein staatlich anerkannter Erholungsort und als Standort einer Rehaklinik auf einen solchen Anlaufpunkt angewiesen.

Er soll sich auch künftig im Eingangsbereich des Rathauses befinden, allerdings nicht mehr auf der linken, sondern auf der rechten Seite in einem extra eingerichteten Büro. Dieses verfügt über einen separaten Zugang, so dass die Öffnungszeiten der Tourist-Info unabhängig von denen der Stadtverwaltung gestaltet werden können – vorausgesetzt, es gelingt, die Stelle neu zu besetzen.