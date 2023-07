Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Die historischen Häuser in Kalbe sind perfekt für die Kulisse, die Francesca Hummler für ihre Fotoserie benötigt. Vor diesem Hintergrund möchte sie die Geschichte ihrer Großmutter während des Zweiten Weltkrieges erzählen. Die 25-Jährige möchte ein Porträt dieser Frau entstehen lassen. In Deutschland, speziell beim Sommercampus in Kalbe, ist Hummler, die im vergangenen Jahr in London ihren Master in Fotografie machte, auf den Spuren ihrer Familiengeschichte.