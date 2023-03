Dieser Storch in Butterhorst ist der erste in der diesjährigen Saison in der Region.

Butterhorst (vs) - Michael Arens, Leiter der Fachgruppe Naturschutz Vienau, sah am Sonntag den ersten Storch der Region in Butterhorst. „Es ist der altbekannte beringte Storch aus Butterhorst.“ Dieser wurde 2010 in Fermersleben (Elbe-Elster Kreis) flügge. Seit 2013 brütet er alljährlich im Altmarkdorf. Sein Überwinterungsgebiet liegt 1800 Kilometer von Butterhorst entfernt in Spanien.