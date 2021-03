Grundsätzlich sei die Sanierung eines Teilstücks der Dorfstraße erfreulich. Doch ein Mitglied des Ortschaftsrates kritisiert den Baustarts.

Mehrin l „Es ist ja schön, dass die Dorfstraße gemacht wird, aber wie das angelaufen ist, ist nicht in Ordnung.“ Steffen Bolle hält bei der Sitzung des Ortschaftsrates in Vienau mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. Dabei gehe es ihm nicht darum, die Arbeit an sich zu kritisieren, sondern vielmehr dass die Aktion startete, ohne dass die Anwohner darüber informiert worden seien. So beschreibt er, dass Anwohner beispielsweise morgens zur Arbeit fuhren und als sie am Abend nach Hause kamen, sei die Straße aufgerissen gewesen. „Die Leute kamen nicht mehr zu ihren Grundstücken.“



Verärgert zeigte sich Bolle darüber, dass die Anwohner nicht rechtzeitig über diese Baumaßnahme informiert worden seien. Erst Tage habe es Briefwurfsendungen gegeben, doch da war die Straße schon längst geöffnet gewesen. „Und die haben noch nicht einmal alle abgekriegt“, so Bolle. Daher habe er seinen Info-Zettel kopiert und weitergegeben.



Plötzlich war die Straße aufgerissen

Des Weiteren kritisiert Bolle, dass es zeitweilig eine tiefe Absenkung gab. „Feuerwehr- und Rettungskräfte wären da mit ihrem Fahrzeug nicht durchgekommen, so Bolle. „Bürger haben mich gefragt, was da los ist, auf welcher Länge gebaut wird, und ich konnte keine Antwort geben“, ärgert sich das Ortschaftsratsmitglied.



Auch Ortsbürgermeister Joachim Walter räumte ein, dass die Arbeiten schlecht angelaufen seien und sehr kurzfristig starteten. Auch er hätte keine Information darüber gehabt, wann es los gehen sollte. „Aus solchen Fehlern muss man lernen. So etwas darf sich nicht wiederholen.“



Sanierung statt Flickwerk

Froh ist er darüber, dass ein Teilstück von 100 Metern der Dorfstraße nun erneuert wird und das Flickwerk aufhört. Die Entwässerungsmulden waren auf diesem Abschnitt zerfahrne gewesen. Reparaturen hielten nicht lange. Nun wird der Abschnitt komplett erneuert. Dies sei möglich, so Bauamtsleiter Thomas Kräuter, da Mittel, die 2020 für Sanierungen im Haushalt eingeplant waren, nicht verbraucht worden sind. Eine Ausschreibung ist bereits im letzten Quartal 2020 erfolgt. Mit der auszuführenden Firma war sich die Stadt einig, dass erst im Frühjahr die Arbeiten umgesetzt werden sollen.



Kurzfristig sei das Bauamt nun informiert worden, dass die Firma kurzzeitig Kapazitäten frei habe, so Kräuter. So sei der kurzfristige Baubeginn zustande gekommen. Allerdings können die Anwohner jederzeit ihre Grundstücke erreichen, zum einen über einen Seitenstreifen an der Baustelle, zum anderen über die ländlichen Wege. Auch Rettungsfahrzeuge können passieren, erklärte Kräuter.