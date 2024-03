Drömling. - Tagestouristen müssen einen langen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie denn von Mieste aus in den Drömling zum Informationszentrum Kämkerhorst oder zur Flachwasserzone am Kanal bei Piplockenburg wollen. Zumindest in diesem Jahr, denn die Hauptzufahrt von Mieste aus in genannte Richtung ist komplett für Fahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer und Gespannfahrer gesperrt. Die Sperrung gilt ab Abzweig Breiteiche.

Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten in diesem Bereich. Eine davon ist der Neubau der Brücke über den Friedrichskanal. Spürbar für Passanten durch eine Art Aufhügelung. Diese Brücke ist marode und entspricht heute auch nicht mehr den Anforderungen, erläutert Stadt-Bauamtsleiter Ottmar Wiesel.

Eigentlich sollten die Brückenbauarbeiten bereits im Februar abgeschlossen sein. Aufgrund des Herbsthochwassers habe es jedoch eine mehrmonatige Bauverzögerung gegeben. „Der hohe Wasserstand des Friedrichkanals und die überzuleitenden Wassermengen haben einen unterbrechungsfreien Bauablauf unmöglich gemacht“, schildert Wiesel die Situation. Die Bauarbeiten hätten jetzt erst wieder aufgenommen werden können.

Danach folgt der Wegebau

Unter Einhaltung einiger naturschutzfachlicher Auflagen, bestätigt Katja Rötz vom Biosphärenreservat Drömling. Das Reservat ist für diese Baumaßnahme die Genehmigungsbehörde im Rahmen einer Aufgabenübertragung der zuständigen Naturschutzbehörde. Normalerweise seien solche Projekte nur außerhalb der Brut- und Setzzeit realisierbar. Für den Brückenbau habe es dennoch eine Genehmigung für den Weiterbau gegeben. Allerdings müsse beispielsweise die Baustelle werktags immer besetzt sein, damit sensible Brutvögel gar nicht erst dort mit dem Nistbau anfangen. Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung werden regelmäßig Kontrollen vornehmen, so Rötz.

Beim Brückenneubau handelt es sich um eine Betonbrücke. Die Investitionskosten belaufen sich auf 640.000 Euro, informiert Wiesel. Der Brückenbau ist allerdings nicht das einzige Vorhaben in diesem Bereich. Wenn alles nach Plan verläuft, soll danach zeitnah – im August – mit dem zweiten Bauabschnitt, mit dem Ausbau der Straße von der Sperrung bis zur neuen Brücke, begonnen werden. Dieser Abschnitt befinde sich derzeit in der finalen Planung.

Gebaut wird nach den Vorschriften für den ländlichen Wegebau, erläutert Wiesel. Das heißt, die Befestigung erfolgt mittels Betonspurbahnen. Das schreibt der Fördermittelgeber auch vor, denn die Stadt erhofft sich dafür Zuschüsse. Innerhalb der Trasse sollen – ähnlich wie zwischen Informationszentrum und Piplockenburg – Aufpflasterungen eingebaut werden, quasi als Tempobremse, sowie Ausweichbereiche für den Gegenverkehr. Dritter Baustein der Bauarbeiten: die Sanierung der denkmalgeschützten Möller-Brücke am Informationszentrum Kämkerhorst.

Auch wenn auf dem Sperrschild mit einem handgemachten Zettel auf eine Umleitung über Krügerhorst bei Mieste hingewiesen wird, ist das keinesfalls die offizielle Umleitungsstrecke, stellt Katja Rötz klar. Eine Fahrt durch das Naturschutzgebiet dort sei nicht erlaubt. Wer nach Piplockenburg will, muss für die Zeit der Bauarbeiten weiträumig beispielsweise über Mannhausen fahren.