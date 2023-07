Zwei Männer behaupten, beim Entenrennen in Kalbe den Rundflug gewonnen zu haben. Der eine kaufte das Los, der andere kann es vorlegen .

Streit nach Entenrennen in Kalbe: Ein Los - zwei Ansprüche: Wer bekommt den Gewinn?

Nach den großen Firmenenten (vorn) landeten 1500 kleinen Gummienten in der Milde.

Kalbe - „So etwas gab es noch nie“, versichert Ines Garz, ehrenamtliche Mitorganisatorin des Entenrennens in Kalbe. Am Sonntag hatte der drollige Wettbewerb zum 12. Mal stattgefunden. 1500 nummerierte Gummitierchen schwammen in der Milde um die Wette. Vorher konnten die Nummern als Lose erworben werden. Zu gewinnen waren tolle Preise. Doch nun meldeten sich im Laufe der Woche zwei Teilnehmer (Namen der Redaktion bekannt), bei der Volksstimme, die behaupten, Anrecht auf den Gewinn des dritten Platzes – einen Rundflug über die Altmark – zu haben.