Axel Happe, beim Netzbetreiber 50Hertz für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, stellt Interessenten in Kalbe die möglichen Trassenverläufe der Stromautobahn vor.

Kalbe - Inwieweit tangiert die Gleichstromverbindung „SuedOstLink+“, die aus dem Raum Schwerin bis westlich von Magdeburg verlaufen soll – von dort geht es mit einem bereits vorhandenen Netz weiter nach Bayern – , Flächen in der Einheitsgemeinde Kalbe? Und was bedeutet der Trassenverlauf für die Landeigentümer und für die Landwirtschaft? Informationen zum Stand der Planungen gab das Unternehmen 50Hertz nun in Kalbe bei einem Stopp des Dialog-Mobils. Allerdings blieb die für die meisten der Anwesenden spannendsten Frage ungeklärt: Wo entlang verläuft die Trasse?