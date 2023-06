Gardelegen - Algenstedt und Lüffingen? Wiepke, Estedt, Berge, Laatzke, Ackendorf? Nah an all diesen Orten befinden sich Trassenverläufe, die die Planer in Betracht ziehen. Weiter ginge es dann an Ziepel und Ipse vorbei, oder östlich von Weteritz Richtung Solpke, Jerchel, Jeseritz, Parleib und Potzehne bis in den Landkreis Börde. Im Genehmigungsverfahren für den SuedOstLink+, der als Höchstspannungsleitung unterirdisch Strom von Nord nach Süd transportieren soll, geht es zügig voran.

