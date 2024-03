Notarin Katharina Seidel öffnete die Türen ihrer Geschäftsstelle in Gardelegen für Neugierige. Anlass war der Tag der offenen Tür bei Notaren in Sachsen-Anhalt zum Thema Vorsorge und Vollmachten sowie Schenkungen und Erbe.

Dabei macht Seidel sehr gerne mit – auch, weil sie es wichtig findet, Menschen über diese Themen zu informieren. Bedeutend ist auch die Vorsorge, so Seidel, dass nach beispielsweise einem Unfall die eigene Geschäftsfähigkeit bleibe.

So sei beispielsweise die Auswahl der Personen, die in dem Falle Entscheidungen treffen müssen, elementar.

Altersmäßig seien für den Abschluss einer Vollmacht keine Grenzen gesetzt. „Ein Unfall kann schnell passieren“, betont die Notarin. Auch junge Menschen sollten keine Scheu davor haben.

Vorsorgemappen auch bei der Volksstimme erhältlich

Die Vollmacht selbst sollte bei den wichtigen Dokumenten aufbewahrt werden. So, dass man sie jederzeit finden kann. Dabei ist ganz wichtig: Auch den Angehörigen, die darin stehen, Bescheid zu geben, wo man das Zertifikat im Ernstfall finden kann. Zur Not liegt beim Notar immer das Original parat. Die Anfragen darüber häufen sich in ihrem Notariat. Seidel vermutet, dass es an den Beiträgen in den Medien liege. Diese würden Themen, wie Vorsorge und Vollmacht, immer öfter in die Öffentlichkeit bringen.

Die Volksstimme hat selbst auch eine Vorsorgemappe veröffentlichen lassen. In ihr sind alle wichtigen Dokumente rund um die Vorsorge enthalten, wie zum Beispiel eine Patientenverfügung, ein Organspendeausweis und auch eine Betreuungsverfügung.

Papiere für Persönliches, wie Finanzen, Vollmachten, medizinische Daten, Testament und den Todesfall, sind Bestandteil der Mappe. So befinden sich alle Dokumente an einem Ort. Das macht es für einen selbst und den Bevollmächtigten leicht, alles Wichtige schnell zu finden.

Die Mappen sind im Volksstimme-Servicepunkt Gardelegen für Abonnenten für 17,50 Euro erhältlich. Personen. Ansonsten kosten sie 19,50 Euro.