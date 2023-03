„So viel Hilfe wie nötig - so viel Privatleben wie möglich“ – das ist das Prinzip eines neuen Betreuungsangebotes in Gardelegen, das von einem Verein angeboten wird.

Gardelegen - Adelheid May und Hannelore Pälecke sind vor Kurzem umgezogen. Die beiden Seniorinnen wohnen zwar weiterhin in ihrer Häuslichkeit in Karritz und Kremkau, ihre Tage aber verbringen sie nun statt in Kläden wie bisher in Gardelegen. Sie besuchen nämlich die neu eingerichtete Seniorentagesstätte an der Letzlinger Landstraße 8 a.