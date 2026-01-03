Nach Verzögerungen und Sicherungshaft des Angeklagten sprach das Gericht ein rechtskräftiges Urteil aus. Opfer und Zeugen wurden von Aussagen verschont.

Der Täter stand vor Gericht. Das Opfer musste nicht aussagen.

Stendal/Gardelegen - Mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten sowie 1.000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer hat ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Gardelegen am Landgericht Stendal im zweiten Anlauf ein schnelles Ende gefunden.