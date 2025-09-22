Sachsen-Anhalt schafft die verbindliche Farbe für Taxis ab. Unternehmen dürfen ihre Fahrzeuge jetzt individuell gestalten. Die Rückmeldungen sind gemischt.

Für Marko Kutz, Taxi-Unternehmer in Gardelegen, sollten Taxis wegen der Erkennbarkeit in einer einheitlichen Farbe unterwegs sein.

Gardelegen/Salzwedel/Klötze. - Noch bis vor Kurzem war die Sache klar: Wer in Sachsen-Anhalt ein Taxi rufen wollte, konnte sicher sein, dass es im vertrauten Hell-Elfenbein vorfuhr. Festgelegt war die Farbe jahrzehntelang in einer bundesweiten Vorschrift. Doch jetzt hat Sachsen-Anhalt seine Regelungen geändert.