  4. Farbwahl für Taxis in Sachsen-Anhalt wird freigegeben

Sachsen-Anhalt schafft die verbindliche Farbe für Taxis ab. Unternehmen dürfen ihre Fahrzeuge jetzt individuell gestalten. Die Rückmeldungen sind gemischt.

Von Anna Maria Sternhagen und Siegmar Riedel Aktualisiert: 22.09.2025, 10:33
Für Marko Kutz, Taxi-Unternehmer in Gardelegen, sollten Taxis wegen der Erkennbarkeit in einer einheitlichen Farbe unterwegs sein.
Für Marko Kutz, Taxi-Unternehmer in Gardelegen, sollten Taxis wegen der Erkennbarkeit in einer einheitlichen Farbe unterwegs sein. Foto: Siegmar Riedel

Gardelegen/Salzwedel/Klötze. - Noch bis vor Kurzem war die Sache klar: Wer in Sachsen-Anhalt ein Taxi rufen wollte, konnte sicher sein, dass es im vertrauten Hell-Elfenbein vorfuhr. Festgelegt war die Farbe jahrzehntelang in einer bundesweiten Vorschrift. Doch jetzt hat Sachsen-Anhalt seine Regelungen geändert.