Zum Jahreswechsel gelten für Taxiunternehmen im Altmarkkreis Salzwedel neue Regeln. Neben einer aktualisierten Taxi-Verordnung tritt bundesweit die TSE-Pflicht in Kraft. Was sich dadurch für Betriebe – und für Fahrgäste – ändert.

Taxis werden teurer: Was sich für Unternehmen und Fahrgäste ändert

Gardelegen. - Vier Jahre lang waren die Kosten für Taxifahrten stabil. Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern dürfen Unternehmen, die Personen befördern, ihre Entgelte nicht selbst festlegen. Die Tarife gibt der Altmarkkreis vor. Nun hat die Behörde mal wieder an dieser Stellschraube gedreht: Seit dem 1. Januar dürfen Taxiunternehmen mehr Geld für die Beförderung ihrer Kunden verlangen.