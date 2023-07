Gardelegen - Die Theatergruppe des Gardelegener Gymnasiums bereichert in jedem Jahr das Kulturleben der Stadt. Auch in dieser Woche führten die Schüler wieder ein Stück auf – und das zweimal vor ausverkauftem Haus.

„Für Montag waren schon vorher alle Karten weg, am Dienstag standen dann sogar noch Leute vor der Tür, als schon alle Plätze voll waren, und fragten, ob sie noch rein dürfen“, freut sich Lehrerin Nancy Müller-Mühl riesig über den Anklang, den die Aufführungen ihrer Truppe bei den Gardelegenern finden. Und die Letztgenannten bekamen in diesem Jahr Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ zu sehen – und zudem wunderbare musikalische Einlagen zu hören. Ganz berührend der Gesang von Johanna Glaue, die mit „All of me“ von John Legend tatsächlich einen legendären Auftritt hatte und ebenso begeisterte wie Mona Roitsch am Klavier und später Cathy Mertens mit der Geige.

Nur vier Probetage hatten die Schüler, wobei am letzten der Leiter der Theaterpädagogik des Theaters der Altmark, Robert Grzywotz, noch mit guten Tipps zur Seite stand. Müller-Mühl wollte die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Doch die jungen Darsteller und auch die Techniker, die extra eine Fortbildung mitgemacht hatten, übertrafen sogar noch die tollen Vorstellungen ihrer Vorgänger in den vergangenen Jahren. Und dank neuer Mikros gab es auch keine Tonschwierigkeiten. Die Schüler bedankten sich dann auch bei allen Sponsoren, ihrer Lehrerin und natürlich dem Schützenhaus, dessen „heilige Hallen“ sie nutzen durften.

Das Stück hatten die Jugendlichen bereits nach den Herbstferien ausgesucht – und dann noch selbst Rollen hineingeschrieben. Denn: Von Jahr zu Jahr lassen sich mehr Schüler für die Theatergruppe begeistern – sicherlich auch dank der hervorragenden Leistungen ihrer Vorgänger. Die wurden dann auch von den Zuschauern mit Spenden für die Klassenkasse honoriert. Und die Gardelegener dürfen sich wohl auf weitere Vorführungen freuen, denn Müller-Mühl berichtet, sogar Neuntklässler hätten sie schon angesprochen. „Die Schüler haben schon viele Ideen für das nächste Jahr.“ Dann könnte es ein moderneres Stück geben.