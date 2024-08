Gardelegen. - Während sich Menschen und Wildtiere an heißen Sommertagen in Häuser oder Höhlen zurückziehen können, geht das in Tiergehegen nicht so einfach. Da muss bei der Abkühlung etwas nachgeholfen werden. Wie sieht es bei den Tiergehegen am Wall in Gardelegen aus?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.