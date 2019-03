Das Gardeleger Tierheim steht vor seiner Neueröffnung.

Gardelegen l Am Montag, 1. April 2019, ist es so weit: Das Gardeleger Tierheim öffnet wieder seine Pforten. Rund anderthalb Jahre hatte der Betreiber, der Gardeleger Tierschutzverein, um die Wiedereröffnung und eine neue Betriebserlaubnis gekämpft. Ein Fest soll es anlässlich der Wiedereröffnung nicht geben, informierte auf Anfrage Tierheimleiterin Carmen Koch. Sie wolle am Montag „einfach die Tür aufmachen“. Aber ein wenig anstoßen auf den Neustart wolle sie schon mit ihren Mitarbeitern.

Gründung im Jahr 1990

Die vergangenen anderthalb Jahre seien turbulent gewesen. Im September 2017 hatte das Kreisveterinäramt das Heim geschlossen. Dem damaligen Leiter wurde illegaler Handel mit rumänischen Hunden vorgeworfen. Inzwischen ist eine neue Führungsmannschaft am Ruder, die in einem langwierigen Kampf und mit viel Arbeit die Zulassung neu erringen konnte. Leicht sei es nicht gewesen, vor allem, da mit Entzug der Betriebserlaubnis auch der Bestandsschutz erloschen war, so Koch. Die alten Gebäude, die bei Gründung des Heimes in den 1990-er Jahren noch den Auflagen entsprochen hatten, waren nun nicht mehr gesetzeskonform, und der Verein musste renovieren, vieles neu bauen und viel Arbeit hineinstecken. Dabei erlebten die Tierschützer immer wieder Rückschläge. Zuletzt verwüstete Sturm „Bennet“ Anfang März die gerade erst neu errichtete Quarantänestation.

Das Heim hatte seit der Schließung keine Tiere mehr aufnehmen dürfen. Es sollten nur noch die rund 30 Katzen und sechs Hunde vermittelt werden, die dort lebten. Derzeit befinden sich noch zwei Katzen in der Einrichtung. Ab Montag können neue Tiere aufgenommen werden. Doch weist Koch darauf hin, dass das Heim vorerst nur für Fundtiere und Notfälle vorgesehen ist. Die zwei hauptamtlichen und drei ehrenamtlichen Mitarbeiter bitten darum, Tiere nicht einfach an die Tür des Heimes anzubinden. Platz ist für 20 Hunde und 30 Katzen. Kleinsäuger werden nur im Notfall aufgenommen. Reptilien werden an anderer Stelle untergebracht. Die neuen Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 13 bis 18 Uhr, Dienstag und Sonntag geschlossen.