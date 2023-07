In Lindstedt (Altmarkkreis Salzwedel) wurde ein Katzenbaby mit einem Projektil im Rücken entdeckt. Ein Veterinär kann das Geschoss entfernen - ob die Tier überlebt ist unklar.

Tierquäler in Lindstedt

Das Röntgenbild brachte dem Veterinär in der Tierarztpraxis Vorsfelde Gewissheit: Die Munition steckte ganz nah am Rückgrat der Katze.

Lindstedt - In Lindstedt fanden Tierschützer am Dienstag ein etwa acht Wochen altes Katzenjunges in jämmerlichem Zustand. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereines Tierhilfe Wolfsburg brachten das Kätzchen zu einem Tierarzt, der eine brutale Tat entdeckte.