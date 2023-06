Garten Tipps von Ruth Schwarzer: Selbstversorger aus dem eigenen Garten

Was in den Sommermonaten im Garten geerntet wird, ist im Anschluss zu verwerten. Nicht alles geht direkt in den Kochtopf. Große Mengen an Obst und Gemüse können für die Wintermonate konserviert werden. Gartenexpertin Ruth Schwarzer erklärt, was dabei zu beachten ist. Sie stellt die gängigen Methoden vor und erläutert Vorteile.