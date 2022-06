Tom Przibilla stellt in Gardelegen in der Tourist-Information aus

Die Ausstellung ist Teil des Kunstfestivals Wagen & Winnen in der Altmark und im Wendland und am kommenden Wochenende zu sehen.

Tom Przibilla aus Miesterhorst stellt seine Bilder in der Tourist-Information in Gardelegen aus.

Gardelegen (vs) - Die Altmark mit anderen Augen sehen: Das können die Besucher der Bilderausstellung, die unter dem Titel „Altmark-Impressionen“ demnächst ins Galeriegeschoss der Alten Apotheke in der Gardelegener Tourist-Info am Rathausplatz 10 lockt. Sie wird vom Fotografen Tom Przibilla aus Miesterhorst bestückt.