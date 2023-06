Die Ursachensuche für die Groß-Havarie in der Trinkwasserversorgung am 9. Juni in Gardelegen ist abgeschlossen. Und es steht fest: Es war kein Leitungsbruch.

Groß-Havarie: So sieht sie aus, die Schadstelle in der Trinkwasserhauptversorgungsleitung hinter dem ehemaligen Vogelsang-Kindergarten in Gardelegen.

Gardelegen - Fast 40 Jahre alt ist die Trinkwasserhauptversorgungsleitung, eine 400-er Leitung, die zu DDR-Zeiten verlegt wurde. Warum genau in diesem unzugänglichen morastigen Gelände, wisse man nicht. Aber das dicke Betonrohr war nicht geplatzt und damit auch nicht, wie zunächst angenommen, Ursache für die große Havarie am 9. Juni in Gardelegen, erläutert Wasserverbandsgeschäftsführer Sven Müller am Donnerstag vor Ort.