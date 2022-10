Trockenheit im Drömling: Wasserrückhalt statt Abfluss fördern

Der Zweckverband Drömling hat in 30 Jahren viel in Sachen Naturschutz erreicht. Doch die Trockenheit gefährdet die Arbeit. Mit Umweltminister Armin Willingmann unterhielten sich Verantwortliche - auch über Maßnahmen zur Rettung.

Gardelegen - „Der Drömling – was geschafft wurde und noch zu tun ist“ – zu diesem Thema unterhielten sich am Montag in der Gardelegener Nikolaikirche Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Verbänden. Dabei ging es auch um die Frage, wie der Drömling und das Moor in Anbetracht zunehmender Trockenheit erhalten werden können. Dass die Situation Sorge bereitet, gaben die Verantwortlichen unumwunden zu.