Turmblasen ohne Turm in Kalbe

Wird in diesem Jahr wieder das weihnachtliche Turmblasen zu Heiligabend stattfinden? In den sozialen Medien spekulieren die Kalbenser, ob diese Veranstaltung wieder angeboten wird. Die Stadtverwaltung gibt nun Auskunft.

Kalbe - Coronabedingt musste die Tradition des Turmblasens auf dem Kalbenser Burggelände zu Heiligabend in den zurückliegenden Jahren ausfallen. Aber wie sieht es in diesem Jahr aus? Macht Corona denjenigen, die sich auf dieses Ereignis freuen, wieder einen Strich durch die Rechnung? Ist der Wunsch nach dieser Veranstaltung wegen der langen Pause eingeschlafen? In den sozialen Medien spekulieren die Kalbenser. Jessica Baldauf, Leiterin der Tourist-Information in Kalbe, weiß Bescheid. Sie gibt Auskunft.