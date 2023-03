„Ich muss raus“ – so heißt die Autobiografie der als Tatortkommissarin Lena Odenthal bekannten Ulrike Folkerts. Am Donnerstagabend war sie zu einer Lesung im Schützenhaus zu Gast.

Gardelegen - Am Vorabend, so erzählte die Schauspielerin, sei sie in einem kleinen Theater in Mainz gewesen. Und als sie beim Signieren nach dem Auftritt erzählte, dass sie nach Gardelegen weiterfahre, sagt ein Gast erstaunt: Da bin ich geboren! „Kennt ihn jemand? Er soll noch eine Tante hier haben? Ist sie heute hier?“