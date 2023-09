Sie sind echte Hingucker, die Sprüche am Kalbenser Unordnungsamt, die regelmäßig wechseln und die eine wachsende Fangemeinde haben.

Hingucker am Unordnungsamt Kalbe

Immer wieder neue Sprüche an der Bekanntmachungstafel am Vordereingang des Unordnungsamtes.

Kalbe - Eigentlich spielt sich die Kunst ja in Form von Konzerten, Theater und ähnlichen Veranstaltungen im Inneren des Objektes ab, aber zuweilen gibt es sie auch an der Fassade des Unordnungsamtes in Kalbe.