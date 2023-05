Genügend Toiletten für die Gäste des Dorfgemeinschaftshauses und diese in ansprechender Form – das ist der Wunsch des Ortschaftsrates in Packebusch. Er sieht die Sanierung des Sanitärtrakts als wichtige Investition an.

Packebusch - „Wenn bei einer Feuerwehrausbildung in der Pause 37 Kameraden auf eine Toilette gehen, kann man sich ja vorstellen, wie die hinterher aussieht“, bringt Dirk Borchert den Zustand des Sanitärtrakts im Dorfgemeinschaftshaus in Packebusch auf den Punkt. Der Ortswehrleiter, der auch Mitglied im Ortschaftsrat ist, bemängelt, dass der Toilettenraum an sich schon sehr schmal und eng ist. Unmodern ist er obendrein. Insgesamt gibt es nur zwei Toiletten – eine für Damen und eine für Herren. Dies sei für ein Dorfgemeinschaftshaus eine zu geringe Stückzahl, meint er. Schließlich kämen auch bei Veranstaltungen in der Bauernstube, die sich im Dorfgemeinschaftshaus befindet, häufig viele Gäste zusammen.