Umfrage-Ergebnis überrascht Professor: So glücklich sind Gardelegener

Familie und Gesundheit – das sind wichtige Lebensaspekte für die Menschen in Gardelegen.

Gardelegen - Dieses Ergebnis ist der Knaller: Da reden alle von Landflucht und Abwanderung. Und dann kommt bei der Umfrage der Hansestadt Gardelegen, in der es eigentlich um das Sicherheitsgefühl der Bürger gehen sollte, so ganz nebenbei heraus, dass die Menschen in dieser Region wohl viel lieber und zufriedener leben als gedacht.