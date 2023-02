Eine Umleitung müssen Autofahrer vom 4. bis 6. März in Kauf nehmen. Es erfolgen Arbeiten am Bahnübergang bei Meßdorf.

Umleitung: Bahnübergang bei Meßdorf am Wochenende gesperrt

Schilder weisen auf die Bauarbeiten am Bahnübergang Meßdorf hin.

Meßdorf/Beese - Wer von Brunau, Mehrin oder Beese kommend über Meßdorf nach Bismark oder Stendal fahren möchte, der wird am Wochenende mit Verkehrseinschränkungen rechnen und eine Umleitung in Kauf nehmen müssen. Seit einigen Tagen weist bereits ein Schild auf die anstehenden Bauarbeiten am Bahnübergang Meßdorf hin. Auf der aufgestellten Tafel steht: „Meßdorf Bahnübergang gesperrt“.