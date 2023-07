Straßenschäden Umleitung: Schäden in Kalbe noch immer nicht behoben

Die Umleitung während der Zeit der Baumaßnahme an der Brücke in Wiepke sorgte voriges Jahr in Kalbe für viel Unmut. Und sogar jetzt, da der Brückenbau längst beendet und die Umleitung passé ist, sorgen die Folgen noch für Ärger. Die entstandenen Schäden an der Fahrbahn sind nämlich noch immer sichtbar.