Umleitungen bei Kalbe: Lkw wenden bei Neuendorf am Damm im Feld

Die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm nervt viele Autofahrer, die nun eine weitere Umleitung fahren müssen. Genervt sind aber auch Anwohner – nämlich von Verkehrsteilnehmern, die versuchen, irgendwie nah am Ort doch noch vorbei zu kommen. Anwohner schildern ihre Beobachtungen.