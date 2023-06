Der Versorgungsmangel im Bereich der Zahnärzte in der Region Gardelegen steigt weiter. Ende Juni schließt eine Zahnarztpraxis in Gardelegen, eine Gemeinschaftspraxis, geführt von einem Zahnarzt-Ehepaar. So fehlen gleich zwei Zahnärzte.

Gardelegen - Fast 39 Jahre haben sie Patienten zahnärztlich behandelt, und davon fast 32 Jahre in einer Gemeinschaftspraxis in Gardelegen: Bianka und Hartmut Keller. Ende Juni schließen sie ihre Praxis. Einen Nachfolger haben sie nicht finden können. Beide wechseln in den Ruhestand. Doch zuvor blicken Kellers im Interview mit Redakteurin Cornelia Ahlfeld zurück und auch ein Stück in die Zukunft.