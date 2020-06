Auf der B188 bei Mieste hat sich ein Lkw-Unfall ereignet. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Mieste l Großes Glück im Unglück hatte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Unfall am 5. Juni gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 188 zwischen Mieste und Lenz (Altmarkkreis Salzwedel), teilte die Polizei mit. Der Mann war mit einem Lkw in Richtung Mieste unterwegs. Wie Zeugen berichteten, sei das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Straßenbaum gestreift und sei dann auf die Seite gekippt. Ersthelfer konnten den 49-Jährigen aus seinem Fahrerhaus befreien und den kurz danach eintreffenden Rettungskräften übergeben. Der Fahrer gab an, dass es kurz vor dem Unfall einen Platzer am rchten, vorderen Reifen gegeben und er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Am Lkw entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.