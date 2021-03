Ein ortsunkundiger Autofahrer hat einen Unfall Am Aschberg in Gardelegen verursacht. Foto: Polizei Foto: Polizei

Ein Schaden in Höhe von 5000 Euro: Das ist die Bilanz eines kuriosen Verkehrsunfalls in Gardelegen.

Gardelegen l Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein ortsunkundiger Mann mit seinem Ford-Geländewagen die Straße Am Aschberg und wollte in die Fußgängerzone auf die Ernst-Thälmann-Straße abbiegen. Diese darf seit einigen Jahren jedoch nur von autorisierten Personen befahren werden. Mit Hilfe einer Karte können sie den mittleren Poller absenken, der dann für eine kurze Zeit im Boden versinkt. Hinzu kommt, dass die Straße nur von der Marktstraße aus kommend in Richtung Ernst-Thälmann-Straße befahren werden darf und nicht umgekehrt.



Das wusste der 60-jährige Unfallverursacher offenbar nicht. Ihm kam an dem Tag ein zufahrtsberechtigter Verkehrsteilnehmer aus der Ernst-Thälmann-Straße entgegen, der zuvor mit seiner Karte den Poller betätigt hatte. Als der Ford-Fahrer schon auf Höhe der absenkbaren Sperrung war, die zu dem Zeitpunkt nicht zu sehen war, ging der Poller wieder nach oben und bockte den Geländewagen auf. „Es ist nicht der erste Unfall dieser Art. Das kam leider schon öfter vor“, informierte Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf Volksstimme-Anfrage. Schilder, die auf die Fußgängerzone sowie auf die Zufahrtsberechtigung hinweisen, befinden sich sowohl an der Ein- wie auch an der Ausfahrt der Ernst-Thälmann-Straße. Der Ford im aktuellen Fall musste abgeschleppt werden.